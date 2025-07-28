Опекун Далера Бобиева получила срок 24 года за его убийство

В Свердловской области суд вынес приговор опекунам умершего пятилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Веронику Наумову приговорили к 24 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Отмечается, что наказания частично сложили.

Даниила Наумова, которого, как установил суд, женщина вовлекла в преступление, осудили на пять лет, их он, как и Наумова, проведет в колонии общего режима.

Тело Далера Бобиева обнаружили 29 июня 2023 года в одном из гаражных комплексов Екатеринбурга. По версии следствия, Наумова утопила ребенка в ванной в декабре 2022 года. Несмотря на то, что мальчика уже не было в живых, женщина получала пособие.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на прокурора региона, чтобы избавиться от трупного запаха в гараже, опекун посыпала мертвого ребенка кофе.

Выяснилось также, что ребенок три года подвергался истязаниям. По рассказам самой Наумовой, она связывала подопечному ноги за провинности.

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