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Прокурор: опекун Далера Бобиева посыпала его тело кофе, чтобы избавиться от запаха

Kp.ru: опекун Далера Бобиева после убийства посыпала тело мальчика кофе
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Вероника Наумова/VK

Опекун пятилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова после убийства мальчика посыпала его тело, хранившееся в гараже, кофе, чтобы избавиться от запаха. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокурора Свердловской области Бориса Крылова.

«По словам Бориса Крылова, Вероника Наумова посыпала труп Далера кофе, чтобы как можно дольше избавляться от жуткого запаха в гараже», — говорится в сообщении.

Прокурор добавил, что Наумова совершила в отношении мальчика больше 60 преступлений, и способы издевательств говорят о том, что женщина «представляет особую опасность» для окружающих.

29 июня 2023 тело Бобиева нашли в сумке в гаражном комплексе в Екатеринбурге. Следствие считает, что Наумова на протяжении трех лет издевалась над ребенком и истязала его, а в декабре 2022 года утопила в ванной, но продолжала получать пособие. Сама женщина признала вину только частично. На следственном эксперименте она рассказала, что била Далера и связывала ему ноги за провинности.

Ранее сообщалось, что белоруса, который ударил ребенка о пол в Шереметьево, обвинили в покушении на убийство.

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