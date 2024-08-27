Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного пятилетнего Далера Бобиева, во время заседания суда в Свердловском областном суде, 26 августа 2024 года

Ходил по ночам, воровал еду: за что опекунша из Екатеринбурга могла убить пятилетнего Далера Опекунша Вероника Наумова обвинила в убийстве Далера Бобиева другого человека

В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу о жестоком убийстве пятилетнего Далера Бобиева. 29 июня 2023 года его тело нашли в сумке в гаражном комплексе. В убийстве мальчика обвиняют его опекуншу Веронику Наумову. Следствие считает, что на протяжении трех лет она издевалась над ребенком и истязала его, а в декабре 2022 года утопила в ванной, но продолжала получать пособие. Сама женщина признала вину только частично. На следственном эксперименте она рассказала, что била Далера и связывала ему ноги за провинности.

26 августа Свердловский областной суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело о жестоком убийстве пятилетнего Далера Бобиева его опекуншей Вероникой Наумовой. Как передает РИА Новости, судебный процесс закрыли от СМИ.

О том, чтобы провести разбирательство в закрытом режиме, ходатайствовало гособвинение. За это также высказались сама обвиняемая и ее адвокат. Суд ходатайство удовлетворил.

Еще до того, как процесс закрыли, Наумова активно общалась с журналистами, была спокойна, бодро отвечала на вопросы судьи и иногда улыбалась, сообщило агентство. Женщина заявила, что ребенок умер по неосторожности «из-за другого человека», а она сама якобы скрыла преступление, выгораживая «дорогого человека». Также Наумова отметила, что готова вернуть деньги, которые она продолжала получать в качестве пособий после смерти Далера. Свою вину в убийстве мальчика женщина не признала.

«Когда человек извиняется, он чувствует свою вину, значит, он причастен. Я очень переживаю за произошедшее. Мне тяжело от этого. Извиняться я могу только за то, что я не уберегла его. Но своей вины именно в смерти я не чувствую, потому что ее [вины] просто нет», — заявила Наумова в ответ на вопрос журналистов, почему она не принесла извинений семье убитого мальчика.

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Обвиняемая также добавила, что в рамках расследования три раза проходила полиграф и один раз он якобы даже показал, что она не виновна. При этом, по ее словам, было сказано, что она обманула полиграф.

По итогам первого заседания суд продлил Веронике Наумовой срок ареста до 28 января 2025 года. Следующее заседание пройдет 8 октября, сообщили в пресс-службе.

Тело нашли в сумке

О пропаже пятилетнего Далера Бобиева стало известно 26 июня 2023 года. Опекунша Вероника Наумова, которую сначала признали потерпевшей, заявила правоохранителям, что мальчик ушел из дома рано утром и с тех пор не появлялся. По словам женщины, Далер ранее уже пытался сбежать. Кроме того, как рассказала Наумова, ребенок страдал психическим расстройством — у него якобы был воображаемый друг, который подначивал его совершать опасные поступки.

27 июня следователи возбудили уголовное дело об убийстве. 28 июня Веронику Наумову задержали по подозрению в причастности к исчезновению ее подопечного.

Самого мальчика три дня искали более тысячи человек, среди которых были полицейские, спасатели и волонтеры. 29 июня тело Далера нашли в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Следователи тогда установили, что ребенок скончался давно.

Связала, ударила и утопила в ванной

14 июня 2024 года СК предъявил Веронике Наумовой и ее 21-летнему племяннику Даниилу Егольникову окончательное обвинение. Их обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка; истязании, совершенном группой лиц в отношении двух малолетних; незаконном лишении свободы ребенка; вовлечении ребенка в совершение тяжкого преступления путем угроз; неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенном с жестоким обращением с ним; мошенничестве при получении выплат; убийстве ребенка, совершенном с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти.

По данным следствия, опекунша на протяжении трех лет, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальности (отец ребенка — гражданин Таджикистана), избивала Далера и применяла к нему пытки. Наумова не выпускала мальчика из дома, запрещала ему контактировать с другими детьми и ходить в детский сад.

Издеваться над ребенком женщина также заставляла двух малолетних девочек и своего несовершеннолетнего на тот момент племянника. Ему Наумова угрожала тем, что в случае неподчинения выселит из квартиры.

В декабре 2022 года, как следует из материалов дела, женщина связала ноги ребенка скотчем, избила металлическим предметом и утопила в ванной. После этого Наумова вынесла тело Далера в гаражный комплекс и спрятала в сумке. Еще полгода она скрывала смерть мальчика и незаконно получила на его содержание 119 тыс. рублей в качестве соцвыплат.

«[Было] допрошено порядка ста свидетелей, проводились очные ставки и экспертизы. Была назначена особая сложная комиссионная... экспертиза, по результатам которой удалось установить вероятную причину смерти», — сообщил журналистам следователь по особо важным делам Свердловского управления СК РФ Сергей Кибардин.

Всего Наумова совершила 62 преступления. Свою вину она признала только частично, рассказав правоохранителям, что избивала ребенка и связывала ему ноги за провинности.

На следственном эксперименте Наумова сообщила, что плохим поведением считала воровство еды. На вопрос следователя, как долго могло длиться наказание, опекунша призналась, что издевалась над мальчиком до тех пор, пока он не попросит прощения. По ее словам, ребенок мог стоять по полдня.

Также она рассказала, что просила других детей связывать Далеру ноги, потому что он ходил по ночам.

Кому еще предъявили обвинение

Кроме Вероники Наумовой, обвинение в истязаниях Далера также предъявили ее супругу Александру. Его дело рассматривает Екатеринбургский гарнизонный военный суд, поскольку он — участник специальной военной операции. Разбирательства начались в мае этого года и продолжаются до сих пор.

Александр Наумов свою вину в истязании мальчика не признал и заявил, что не согласен с обвинениями.

«Я постоянно находился в командировках. Дети мне не жаловались, я уходил в семь утра и приходил на обед, приходил в девять вечера. Далер ходил в садик, я не знал о происходящем, сильно об этом Веронику я не расспрашивал, у нее какой-то негатив ко мне», — сказал Наумов.

При этом он отметил, что «примерно знает», как умер Далер, но «не может сказать». После окончания разбирательств мужчина, по его же словам, планирует вернуться на СВО.

Суд также продолжает рассматривать дело в отношении бывшей исполнявшей обязанности заведующей муниципального детского сада в Екатеринбурге. Ее обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть мальчика. Следствие установило, что заведующая знала, что у ребенка были травмы, но никому об этом не сообщила. Также она не рассказала, что с января по декабрь 2022 года мальчик без уважительной причины не посещал детский сад на протяжении 200 дней.

Кроме этого, 19 августа суд приговорил экс-сотрудницу опеки, не навестившую семью Наумовых, к штрафу в 100 тыс. руб. По данным прокуратуры, женщина должна была с 1 по 4 декабря 2022 года проверить семью Далера, но ограничилась разговором с Вероникой Наумовой по телефону. После этого в документах сотрудница опеки написала, что «во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена». В СК заявили, что это стало основанием для того, чтобы опекунша продолжила получать выплаты на ребенка, которого на тот момент уже не было в живых.