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В Омске пьяный отец систематически избивал дочь проводом без повода

В Омске отца осудили за истязание дочери
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Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Омска по делу об истязании дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, ребенок подвергался насилию в период с июля 2023 по февраль 2025 года. Мужчина нередко злоупотреблял спиртными напитками и после алкоголя без поводов избивал девочку руками и проводом.

«О преступлении сообщила родственница девочки, после чего по инициативе следствия злоумышленник был заключен под стражу», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

До этого в Подмосковье под арест отправили мать, которая истязала своих детей с особой жестокостью. Более чем год она, по версии следствия, издевалась над тремя детьми. Среди них – 11 летний мальчик, по факту истязания которого расследуется дело о покушении на жизнь.

Ранее в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика.

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