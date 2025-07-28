Молдавский олигарх Плахотнюк не согласен с экстрадицией в Кишинев

Прокуратура: Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдавию

Задержанный в Греции молдавский олигарх Владимир Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдавию. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

«Апелляционный суд Афин, рассматривающий вопрос об экстрадиции, проинформировал Генеральную прокуратуру Молдавии о том, что указанный гражданин не дал согласие на экстрадицию в Республику Молдова», — говорится в сообщении.

До этого прокуратура Республики Молдавия направила властям Греции запрос об экстрадиции бывшего лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, в частности, в создании и руководстве преступной организацией, а также мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств.

22 июля депутат молдавского парламента Богдан Цырдя заявил, что причиной ареста беглого молдавского олигарха Плахотнюка стали его попытки вмешаться в электоральный процесс в республике.

Ранее полиция Молдавии задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу.