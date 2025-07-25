На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудника крымского вуза, призывавшего к насилию над русскими, объявили в розыск

ФСБ: сотрудника крымского вуза обвинили в экстремизме и объявили в розыск
true
true
true
close
Денис Абрамов/РИА Новости

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Симферополя Назара Трофимова. Об этом пишет РИА Новости.

По информации крымского управления ФСБ, мужчина, работавший на кафедре одного из учебных заведений, оказался активным участником русофобских Telegram-чатов.

Как установили оперативники, Трофимов с анонимного аккаунта размещал в украинских чатах призывы к насилию в отношении русских, а также публиковал оскорбительные высказывания.

По данным ФСБ, фигурант объявлен в международный розыск. В его отношении расследовалось уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности через интернет. Санкции по данной статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

До этого в ФСБ сообщали, что в восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших расправляться с российскими военными, сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее на Украине военного осудили на шесть лет за призывы бежать из армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами