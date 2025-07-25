Сотрудника крымского вуза, призывавшего к насилию над русскими, объявили в розыск

ФСБ: сотрудника крымского вуза обвинили в экстремизме и объявили в розыск

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Симферополя Назара Трофимова. Об этом пишет РИА Новости.

По информации крымского управления ФСБ, мужчина, работавший на кафедре одного из учебных заведений, оказался активным участником русофобских Telegram-чатов.

Как установили оперативники, Трофимов с анонимного аккаунта размещал в украинских чатах призывы к насилию в отношении русских, а также публиковал оскорбительные высказывания.

По данным ФСБ, фигурант объявлен в международный розыск. В его отношении расследовалось уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности через интернет. Санкции по данной статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

До этого в ФСБ сообщали, что в восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших расправляться с российскими военными, сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее на Украине военного осудили на шесть лет за призывы бежать из армии.