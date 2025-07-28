В Краснодарском крае задержаны пособники спецслужб Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с министерством внутренних дел задержали в Краснодарском крае двух российских граждан и уроженца одной из стран Центральной Азии, готовивших теракты и диверсии по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Отмечается, что подозреваемы планировали поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию куратора из Киева, с которым они связались через Telegram.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, в дежурную часть Новороссийского линейного отдела МВД РФ на транспорте от работников Северо-Кавказской железной дороги поступили данные, что возле станции Варениковская зафиксированы следы горения, а также повреждены два релейных шкафа.

В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции и УФСБ достаточно быстро смогли установить местонахождение и задержать двух подозреваемых. Известно, что они привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести, поделилась Волк.

Ранее сотрудника крымского вуза, призывавшего к насилию над русскими, объявили в розыск.