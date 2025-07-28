Стали известны подробности о задержанном за попытку поджога вышки связи на Кубани

Задержанному за попытку поджога сотовой вышки на Кубани обещали 40 тысяч рублей

Задержанный в Краснодарском крае за попытку поджога вышки сотовой заявил на видео, что украинские кураторы обещали ему за выполненное задание 40 тысяч рублей. Кадры опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, передает РИА Новости.

«‎В июне 2025 года пытался поджечь вышку сотовой связи в станице Варениковская Краснодарского края. Совершить поджог мне предложил знакомый за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. Указанное задание он получил от своего куратора в Telegram», — сказал задержанный.

Кроме того, он добавил, что за поджог релейных шкафов на железной дороге украинская сторона пообещала ему $150-200 (примерно 12-16 тысяч рублей).

28 июля силовики задержали в Краснодарском крае двух российских граждан и уроженца одной из стран Центральной Азии, готовивших теракты и диверсии по заданию спецслужб Украины.

Официальный представитель МВД Ирина Волк позже сообщила, что оба привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 («Подготовка к террористическому акту») УК РФ.

В конце июня этого года под Ростовом-на-Дону задержали мужчину за поджог на железной дороге. Пожар, возникший на перегоне Заречная – Красный Сад, привел к временной задержке движения трех пассажирских поездов. На месте происшествия нашли обгоревший металлический короб и следы горючей жидкости.

Ранее сотрудника крымского вуза, призывавшего к насилию над русскими, объявили в розыск.