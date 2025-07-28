«Аэрофлот» отменил еще 7 рейсов из-за сбоя баз данных

«Аэрофлот» отменил еще 7 рейсов из-за сбоя в информационных системах

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще семь пар рейсов в/из аэропорта Шереметьево из-за сбоя информационных систем. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

В частности, отменены рейсы сообщением с Элистой, Кировском, Калининградом, Астаной, Красноярском и Сочи.

28 июля авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможном внесении изменений в расписание рейсов из-за произошедшего сбоя информационных систем.

В авиакомпании сообщали, что отменены 42 пары рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Отмененные рейсы должны были вылететь из аэропорта Шереметьево в Ереван, Астрахань, Грозный, Калининград, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самару, Сочи, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфу и Челябинск.

Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов смогут запросить возврат денежных средств или получить другие билеты на рейсы в ближайшие 10 дней.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует ситуацию со сбоем систем «Аэрофлота» в московском аэропорту.