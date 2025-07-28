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Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем систем «Аэрофлота» в московском аэропорту

Прокуратура: инцидент со сбоем систем «Аэрофлота» в Шереметьево на контроле
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Алексей Даничев/РИА Новости

Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную со сбоем информационных систем «Аэрофлота» в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в связи со сбоем в работе информационных систем и сервисов ПАО «Аэрофлот» организованы надзорные мероприятия. Вопрос соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок находится на контроле в транспортной прокуратуре», — сказано в сообщении.

28 июля авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможном внесении изменений в расписание рейсов из-за произошедшего сбоя информационных систем. Сотрудники авиакомпании работают над снижением рисков невыполнения плана полетов и пытаются восстановить штатную работу сервисов. Актуальную информацию о рейсах можно найти на сайтах и информационных табло аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании.

До этого «Аэрофлот» отменил около 10 рейсов из-за ограничений полетов в Шереметьево. На этом фоне кассы в аэропорту Шереметьево временно перестали проводить возврат и переоформление билетов, поэтому сделать это можно было на сайте авиакомпании через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента.

Ранее в Польше произошел сбой системы воздушного управления.

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