«Аэрофлот» отменил 42 рейса из-за сбоя баз данных

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 42 рейса из Москвы из-за сбоя информационных систем. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Отмененные рейсы должны были вылететь из аэропорта Шереметьево в Ереван, Астрахань, Грозный, Калининград, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самару, Сочи, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфу и Челябинск. Актуальную информацию о рейсах в авиакомпании призвали уточнять на сайте аэропорта.

Пассажиры отмененных рейсов смогут запросить возврат денежных средств или получить другие билеты на рейсы в ближайшие 10 дней. Кассы в аэропорту Шереметьево временно приостановили осуществление возвратов и переоформление билетов, поэтому прибывшим в аэропорт пассажирам рекомендуют забрать свой багаж и до этого получить компенсацию через сайт компании или у агентов, продавших им билеты.

До этого авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможном внесении изменений в расписание рейсов из-за произошедшего сбоя информационных систем.

Что стало причиной сбоев, не уточняется. Сейчас сотрудники авиакомпании работают над снижением рисков невыполнения плана полетов и пытаются восстановить штатную работу сервисов.

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