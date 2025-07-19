В Польше произошел сбой системы воздушного управления

Onet: в Польше самолеты не взлетают с аэродромов из-за аварии системы управления

В Польше произошла авария в системе воздушного управления, все полеты временно приостановлены. Об этом в интервью агентству Onet сообщила представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон.

«Из-за сбоя в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране в настоящее время невозможно осуществлять взлеты и посадки воздушных судов. Посадка осуществляется в соответствии с установленными процедурами», — заявила она.

По словам Дермон, безопасность пассажиров является главным приоритетом, представители авиации следят за ситуацией. В публикации говорится, что аналогичные сообщения о сбое были опубликованы в социальных сетях аэропортов Гданьска и Кракова.

Представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай отметил, что на данный момент все польское авиасообщение переведено на резервную систему управления.

До этого оперативное командование родов Вооруженных сил Польши сообщило, что военные подняли в небо истребители якобы из-за активности российских самолетов близ воздушного пространства страны. Спустя четыре часа польское командование оповестило, что действия военной авиации в воздушном пространстве республики были остановлены в связи со «снижением уровня угрозы ракетных ударов».

Ранее Польша призвала граждан не ездить в Россию.