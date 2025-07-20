«Аэрофлот» предупредил об отмене части рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможной отмене и предполагаемом несении изменений в расписание рейсов из-за ночных ограничений на полеты в аэропорту Шереметьево. Сообщение авиакомпании размещено в Telegram-канале ее пресс-службы.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета», — сообщили в «Аэрофлоте».

Отмечается, что кассы в аэропорту «Шереметьево» временно перестали оформлять возврат и переоформление билетов, поэтому сделать это можно на сайте авиакомпании через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента.

Подчеркивается, что сейчас представители компании стараются свести к минимуму число перенесенных и отмененных рейсов.

Судя по табло вылетов Шереметьево, уже отменены два рейса в Челябинск, который должен были состояться в 10:50 и 14:00, рейс в Минск (12:15), а также вылеты в Самару (10:05), Тюмень (10:20), Минводы (11:00).

По данным«Росавиации», в период ночных ограничений на полеты в аэропорту Шереметьево ушли на запасные аэродромы 78 самолетов, летевших в эту воздушную гавань. Сейчас все российские аэропорты, кроме аэропорта Калуги, принимают и отправляют рейсы.

Ранее американца высадили с самолета из-за попытки открыть дверь в воздухе.