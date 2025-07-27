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В турецком городе Бурса лесной пожар приблизился к жилым домам

Жителей одного из районов турецкого города Бурса эвакуируют из-за лесного пожара
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Ihlas News AgencyReuters

В Турции в лесной зоне между районами Гюрсу и Кестель в Бурсе произошел пожар. Об этом сообщает издание Haberler.

Пламя достигло автомобильной дороги и начало угрожать домам местных жителей, из-за чего было принято решение об эвакуации людей из района Карахидыр, относящегося к Гюрсу. Их планируют разместить в спортивном комплексе.

На место происшествия направили команды Управления лесного хозяйства и пожарных. Кроме того, помощь в борьбе с огнем оказывают и добровольцы.

Местные власти попросили жителей соблюдать предупреждения властей и принимать необходимые меры предосторожности.

До этого сообщалось, что на юге Турции из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 1,3 тыс. жителей из провинций Мерсин и Карабюк. Возгорание началось на востоке провинции Анталья и на фоне аномальной жары и сильного ветра распространилось на соседние районы. В Карабюке огонь не могут потушить уже более 70 часов.

Ранее на всей территории Тувы ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

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