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Врач назвал главную ошибку, которую допускают люди при похудении

Диетолог Пристанский: при похудении нельзя обеднять свой рацион
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Обеднение рациона — ошибка, которую часто допускают худеющие люди. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский

Как отмечала в интервью газете «Известия» врач-диетолог сервиса Performance Food, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова, выбор типа питания — ответственный шаг, совершая который следует учитывать многие факторы. Среди них: уровень физической активности, распорядок дня, общий эмоциональный фон, а также состояние здоровья.

«Проблема, которая возникает у людей при самостоятельном похудении — нежелание считать. То есть нам достаточно единожды просчитать свое питание, потратив на это 15–20 минут собственного времени, и придерживаться этой калорийности. К этому привыкаешь, и разнообразие в еде никаким образом не теряется», — подчеркнул Пристанский.

Рацион, по его словам, всегда должен быть богат жирами, углеводами, белками, а также макро- и микронутриентами.

Находясь на диете, люди часто отдают предпочтение обезжиренным продуктам. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-диетолог, терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова, перед их покупкой важно тщательно проверять состав, поскольку в них могут содержаться углеводы для усиления вкуса.

Ранее россиян призвали отказаться от фастфуда в жару.

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