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Врач назвал бесполезной популярную добавку для похудения

Врач Борозденко: пиколинат хрома не помогает набрать мышцы и похудеть

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lzf/Shutterstock/FOTODOM

Пиколинат хрома, или трехвалентный хром — популярная добавка, которую принимают для похудения и набора мышечной массы. Однако на самом деле она никак не влияет на вес и рост мышц, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

«Пиколинат хрома, или трехвалентный хром, продавался в США как средство для развития мышц у спортсменов и как средство для снижения веса. На фоне волны продаж были проведены клинические исследования, которые показали возможность использовать хром в терапии нарушения толерантности к глюкозе и сахарного диабета второго типа. Однако, по мере накопления данных, многочисленные исследования и метаанализы не выявляли значимой связи применения пиколината хрома ни с увеличением мышечной массы, ни с потерей жировой ткани, ни со снижением инсулинорезистентности», — отметил доктор.

Кроме того, по его словам, в медицинской практике не зафиксировано ни одного пациента с дефицитом хрома, так как данный элемент содержится во многих продуктах питания (рыба, яйца, злаки, мясо).

«Но и фактов побочных реакций на пиколинат хрома зарегистрировано очень мало, так что в дозах до 1000 мкг он считается безопасным. На сегодняшний день в арсенале врачей есть эффективные, современные средства, как для снижения массы тела, так и для борьбы с инсулинорезистентностью. Пищевая добавка пиколината хрома может служить лишь сопутствующей терапией, совместно с основным лекарственным средством, но никак не единственным способом лечения», — заключил врач.

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