Россиянам объяснили, как не потерять пенсию при переезде в другой регион

Депутат Говырин: при переезде в другой регион нужно восстановить пенсию

Россиянам при переезде в другой регион важно следовать установленной процедуре передачи данных между территориальными подразделениями Социального фонда. Это важно для того, чтобы они сохранили установленный размер пенсии и оперативно восстановили выплаты по новому адресу, объяснил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Отметим, что в России хотят разрешить доставку пенсий другим компаниям, кроме «Почты России» — соответствующая инициатива обсуждается депутатами Госдумы, уточняет газета «Известия». По мнению парламентариев, это повысит эффективность доставки пенсий, которые в настоящее время россияне могут получать с задержкой.

Что касается получения пенсии после переезда, то первое, с чего стоит начать – это уведомление Соцфонда о предстоящей смене адреса, отметил Говырин.

«Пенсионеру важно до отъезда уведомить отделение фонда по старому месту жительства — подать заявление о снятии с учёта. Это действие фиксирует прекращение выплат по прежнему адресу и обеспечивает корректную передачу информации в систему», — пояснил депутат.

Когда пенсионер прибывает на новое место жительства, он должен обратиться в местное отделение Соцфонда, предоставив сотрудникам свой паспорт и подтверждения снятия с учета. Это позволит оперативно восстановить выплаты без пересмотра размера страховой пенсии. Рассчитываться она будет также с учетом накопленных баллов, которые, в свою очередь, зависят от трудового стажа и страховых отчислений.

При этом некоторые изменения все же могут отразиться на выплатах – так, возможно, что к пенсии добавится региональная социальная доплата, которую раньше пенсионер не получал.

«Но базовая пенсия, сформированная в результате страхового механизма, сохраняется в том же объёме», — заключил парламентарий.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, что россияне могут увеличить пенсию на 70%, если обратиться за её назначением на семь-восемь лет позже возникновения соответствующего права. По его словам, в таком случае по закону и к числу набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и к фиксированной выплате будут применены коэффициенты повышения: чем позже обратиться, тем выше будет размер страховой пенсии.

Ранее депутат назвала категории для досрочного выхода на пенсию.