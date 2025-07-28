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Власти Белгородской области помогли собственникам уничтоженных ВСУ домов

Белгородские власти передали 950 млн рублей собственникам уничтоженных ВСУ домов
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Власти Белгородской области перечислили 950 млн рублей 152 собственникам и жителям Краснояружского, Шебекинского, Белгородского, Грайворонского районов и округов, а также тем жителям, чье жилье было уничтожено украинскими военнослужащими, или тем, кто проживал в закрытых населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, остается еще около 2,5 млрд рублей бюджетных средств, которые по решению президента России Владимира Путина будут перечислены пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины в ближайшее время.

12 июля Гладков сообщал, что жители Белгородской области, чье жилье пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ, могут рассчитывать на компенсации от властей. По его словам, если имущество повреждено частично — выплата составляет 75 тыс. рублей. За полностью разрушенное жилье положено 150 тысяч.

Кроме того, тем, кто был вынужден покинуть опасные районы или временно переселен, компенсируют часть затрат на аренду жилья. В регионе также открыты пункты временного размещения для нуждающихся.

Ранее оперштаб сообщил, что власти Белгородской области выделили почти 3,2 млрд руб. на компенсацию ущерба владельцам поврежденных в результате атак ВСУ автомобилей.

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Обстрелы Белгородской области
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