На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На компенсации автовладельцам в Белгородской области выделили более трех миллиардов рублей

Оперштаб Белгородской области: 3,2 млрд рублей выделено на восстановление авто
true
true
true
close
УМВД России по Белгородской области

Власти Белгородской области выделили почти 3,2 млрд рублей на компенсацию ущерба владельцам поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) автомобилей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал регионального оперштаба.

«Почти 3,2 млрд рублей направлено из внебюджетных источников на компенсации за автомобили, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2022 года в результате ударами украинской армии в регионе были повреждены свыше 15 тысяч машин. По данным оперштаба, на данный момент компенсации получили владельцы порядка 14,8 тыс. автомобилей.

В феврале 2025 года правительство России выделило более 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов за аренду жилья семьям в Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение министерствам строительства и финансов донести средства до региона в оперативном порядке.

Ранее пострадавшим при взрыве газа в Серове выделили 4 млн рублей.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами