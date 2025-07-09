На компенсации автовладельцам в Белгородской области выделили более трех миллиардов рублей

Власти Белгородской области выделили почти 3,2 млрд рублей на компенсацию ущерба владельцам поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) автомобилей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал регионального оперштаба.

«Почти 3,2 млрд рублей направлено из внебюджетных источников на компенсации за автомобили, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2022 года в результате ударами украинской армии в регионе были повреждены свыше 15 тысяч машин. По данным оперштаба, на данный момент компенсации получили владельцы порядка 14,8 тыс. автомобилей.

В феврале 2025 года правительство России выделило более 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов за аренду жилья семьям в Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение министерствам строительства и финансов донести средства до региона в оперативном порядке.

Ранее пострадавшим при взрыве газа в Серове выделили 4 млн рублей.