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Белгородцам компенсируют утрату имущества после обстрелов

Гладков: пострадавшим в Белгородской области выплатят до 150 тыс. рублей
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Жители Белгородской области, чье жилье пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ, могут рассчитывать на компенсации от властей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, если имущество повреждено частично — выплата составляет 75 тыс. рублей. За полностью разрушенное жилье положено 150 тысяч.

Кроме того, тем, кто был вынужден покинуть опасные районы или временно переселен, компенсируют часть затрат на аренду жилья. В регионе также открыты пункты временного размещения для нуждающихся.

Гладков добавил, что пострадавшие семьи получают и дополнительные единовременные выплаты. Изначально это было 10 тыс. рублей, но после введения в регионе федерального режима ЧС сумма выросла до 15 тысяч. Теперь эта помощь поступает из федерального бюджета.

Губернатор подчеркивал, что серьезную поддержку региону оказывает федеральный центр. В 2024 году из бюджета России в Белгородскую область было направлено более 20 миллиардов рублей. Указом президента в регионе введен особый режим, который включает отселение из опасных зон, усиленные меры безопасности и контроль въезда на некоторые территории.

До этого региональный оперштаб сообщил, что власти Белгородской области выделили почти 3,2 млрд руб. на компенсацию ущерба владельцам поврежденных в результате атак ВСУ автомобилей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило более 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов за аренду жилья семьям в Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины.

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