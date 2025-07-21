В Новгородской области ввели режим ЧС из-за опасного метеорологического явления

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новгородской области с 19 июля в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на указ врио губернатора региона Александра Дронова.

Минсельхоз Новгородской области рассказал, что в этом году сельхоз предприятия столкнулись с холодной весной и частыми обильными дождями, которые продолжаются до сих пор.

«В связи с признанием сложной обстановки в агропромышленном комплексе на территории Новгородской области, сложившейся в результате опасного метеорологического явления – переувлажнения почвы, зафиксированного в период с 06 июня 2025 года по 18 июля 2025 года, приведшей к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га. Отнести чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера », – говорится в указе Дронова.

Губернатор поручил ввести границы ЧС и провести оценку ущерба до 1 сентября. Руководителем ликвидации ЧС назначен зампред правительства региона Олег Шахов.

На прошлой неделе режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой был введен в девяти районах Краснодарского края.

Ранее в Ростовской области пожаловались на шипящую зеленую воду в реке Гнилуша.