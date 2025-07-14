Дачникам рассказали, как спасти яблони от засухи

Дачникам стоит выкопать неглубокую канавку (около 15 см) по периметру кроны яблони и заливать воду туда, чтобы обеспечить дерево влагой в жару. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, это позволит предотвратить испарение влаги с поверхности и сократить количество бесполезного полива. Кроме того, можно прибегнуть к мульчированию и покрыть землю под яблоней слоем сена, соломы или скошенной травы. Так можно удерживать влагу в почве, предотвратить перегрев корней и сократить рост сорняков, которые отбирают влагу у дерева.

«Если вы пользуетесь органикой (например, перегноем или компостом), ее тоже можно раскладывать под мульчу», — добавили в сообщении.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что защитная сетка поможет дачникам спасти урожай от птиц, в том числе от скворцов, дроздов и ворон. По его словам, ей можно укрыть грядки и деревья. Он посоветовал выбирать любую строительную сетку с мелкими ячейками, в которые птицы не смогут просунуть голову. Эксперт добавил, что идея развешивать на деревьях блестящие предметы и мишуру или ставить пугало возле грядок вряд ли сработает эффективно.

Ранее дачникам назвали оптимальные часы работы на участке в жаркие дни.