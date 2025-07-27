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Датских миллиардеров заподозрили в «службе» Путину

Ekstra Bladet: датские миллиардеры продолжают обслуживать газовый флот России
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lngexports.com

Датского миллиардера Томаса Андерсена и члена правления его компании Торбена Остергаарда обвинили в «службе» президенту РФ Владимиру Путину, поскольку контролируемый ими порт Файярд продолжает обслуживать российские суда, перевозящие газ. Об этом пишет газета Ekstra Bladet, ссылаясь на данные сервиса Marine Traffic.

В статье отмечается, что на верфи в порту Файярд, который находится в городе Оденс, прошел обслуживание газовоз «Федор Литке», который якобы занимается перевозкой российского голубого топлива с завода «Ямал СПГ».

Издание опубликовало фотографию стоящего в датском порту судна, которое ходит под флагом Кипра.

В июле еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз в 2024 году потратил на закупку российского газа больше средств, чем на помощь Украине. По его словам, ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Йоргенсен добавил, что следует развивать альтернативную возобновляемую и атомную энергетику для того, чтобы «не попасть в новую зависимость».

До этого вице-премьер РФ Александр Новак предрек, что Россия станет лидером на нефтяных и газовых рынках Азии к 2050 году благодаря развитию системы магистральных трубопроводов, а также портовой и железнодорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы РФ в июле упадут на треть.

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