Доходы бюджета России от нефти и газа в июле упадут

Reuters: нефтегазовые доходы РФ в июле упадут на треть в сравнении с 2024 годом

Поступления в российский бюджет от экспорта нефти и газа в июле 2025 года могут сократиться на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 680 млрд рублей. Такие расчеты, основанные на данных о поставках, стоимости сырья и курсе рубля, сообщает Reuters.

Несмотря на ожидаемый рост доходов на 37% по сравнению с июнем (до 528 млрд руб.), этот скачок обусловлен исключительно уплатой ежеквартального налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов. Без учета данного фактора динамика оставалась бы отрицательной.

В июне Россия снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 100 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении — до 7,23 млн баррелей в сутки. Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам июня составили 494,8 млрд руб., что стало минимальным значением с января 2023 года.

Ранее в ЕС рассказали о тратах на газ из России.