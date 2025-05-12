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Новак заявил, что РФ станет лидером на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году

Новак: Россия станет лидером на нефтяных и газовых рынках Азии к 2050 году
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Shutterstock

Россия станет лидером на нефтяных и газовых рынках Азии к 2025 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в колонке для журнала «Энергетическая политика».

«Развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом», — написал вице-премьер.

Новак добавил, что Россия планирует развивать систему магистральных трубопроводов, а также портовой и железнодорожной инфраструктуры.

В этой же колонке Новак заявил, что Россия уже сейчас может нарастить добычу угля благодаря производственным мощностям. По его словам, к 2050 году уровень потребления угля на внутреннем рынке составит до 230 млн тонн в год. При этом доля производства сырья открытым способом вырастет до 75%.

Ранее Новак перечислил будущих лидеров потребления нефти.

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