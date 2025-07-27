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Власти Латвии не пустили в страну ехавших из России чешских коммунистов

Novinky: Латвия не пустила чешских коммунистов после их визита в Россию
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Ints Kalnins/Reuters

Четверым гражданам Чехии было отказано во въезде на территорию Латвии из России. Об этом сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря Коммунистической партии Чехии и Моравии (KSČM) Романа Рауна.

По его словам, члены Компартии находились в России в частной туристической поездке, во время которой посетили памятные места, связанные с подвигом Красной армии и жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Однако при попытке пересечь латвийскую границу им было отказано в транзите.

Власти Латвии пояснили, что причиной ограничения стала возможная угроза внутренней безопасности.

В настоящее время чешские граждане остаются на территории России и ищут альтернативные маршруты для возвращения на родину.

24 июля министерство иностранных дел Латвии отказало в визе главе Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу, сообщает пресс-служба ведомства. МИД в пояснительной записке заявил, что уже уведомил о своем решении те страны, которые до этого выдали шенгенскую визу 52-летнему чиновнику.

Ранее Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян.

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