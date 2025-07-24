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Латвия отказалась пускать Дворковича

МИД Латвии отказался выдать визу главе FIDE Дворковичу
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Павел Бедняков/РИА Новости

Министерство иностранных дел Латвии отказало в визе главе Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу, сообщает пресс-служба ведомства.

МИД Латвии в пояснительной записке заявил, что уже уведомил о своем решении те страны, которые до этого выдали шенгенскую визу 52-летнему чиновнику.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил заявление, в котором призвал международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Сначала FIDE запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под своей эгидой, однако уже в марте 2022 года федерация приняла решение допустить шахматистов до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступило в силу через 60 дней после принятия.

Ранее десятилетний российский шахматист стал международным мастером.

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