СМИ рассказали о съемках Путина в фильмах в качестве каскадера

«Ведомости»: в 1970-х годах Путин участвовал в съемках в качестве каскадера

Президент России Владимир Путин в 1970-х годах вместе со своими друзьями из секции единоборств участвовал в съемках фильмов в качестве каскадера. Соответствующая подпись есть на одной из фотографий в центре единоборств в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, сообщает газета «Ведомости».

По информации издания, в центре, в котором 27 июля побывал глава государства, висят фотографии Путина, занимающегося дзюдо, его тренера Анатолия Рахлина, а также других единоборцев.

Путин ранее отмечал, что он «до сих пор дружит» с людьми, с которыми он занимался тогда.

«Ведомости» направили пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову запрос о том, действительно ли Путин в юности занимался каскадерской деятельностью.

Российский лидер в воскресенье, в День Военно-Морского флота, посетил Санкт-Петербург.

В июне Путин рассказал, что был рядовым бойцом трудового студенческого отряда.

Ранее Путин раскрыл секрет сохранения молодости и энергии.