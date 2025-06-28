Путин рассказал о своих студенческих годах

Путин заявил, что был бойцом трудового студенческого отряда

Владимир Путин рассказал, что был рядовым бойцом трудового студенческого отряда. Такое заявление глава государства сделал на открытии молодежных комплексов в регионах РФ, которое проходит в режиме видеоконференции, пишет РИА Новости.

«Я как бывший рядовой боец студенческого отряда очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность», — сказал президент.

Новые центры созданы для поддержки различных категорий молодежи: участников «Движения первых», студенческих отрядов, молодых жителей малых городов и сельских территорий, а также нуждающихся в психологической помощи. Они откроются в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области.

Главными площадками праздничных мероприятий станут Омск и Пермь – молодежные столицы России 2025 года, получившие этот статус по итогам конкурса «Время молодых».

В ходе своего выступления Путин заявил, что страна предоставляет молодым людям безграничные возможности для реализации.

День молодежи в России отмечается в последнюю субботу июня. В 2025 году праздник выпал на 28-е число. Дату официально утвердили указом президента в мае 2023 года.

Ранее Путин поблагодарил молодое поколение за вклад в развитие России.