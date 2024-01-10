Путин раскрыл секрет сохранения молодости и энергии

Президенту России Владимиру Путину во время встречи с жителями города Анадырь задали вопрос о том, как у него получается расслабляться. Он ответил шуткой «Я не напрягаюсь», что вызвало смех у присутствующих.

При этом он обратил внимание, что «жизнь заставляет напрягаться». Тем не менее, чтобы сохранить молодость и энергию, он ежедневно тратит почти по два часа на тренировки в спортзале и бассейне. Он считает, что всем спорт нужно сделать неотъемлемой частью жизни, чтобы подольше сохранять здоровье без таблеток.

Глава государства отметил, что количество занимающихся на постоянной основе физкультурой и спортом важно, в том числе и с экономической точки зрения. «Чем больше спорта, тем меньше таблеток. И надо говорить «спасибо» зарядке, а не «спасибо» таблеткам», — заявил Путин.

Однако на это одна из участниц встречи предположила, что «фармакология будет недовольна», на что президент ответил шуткой: «Ничего, им хватит».

«Фармакология — это такая отрасль, где норма прибыли как на наркотиках. Они не обеднеют, все будет хорошо. Им есть чем заниматься», — заключил Путин.

Ранее было названо число подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента.