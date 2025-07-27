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В Калининградской области упал лифт с людьми

Прокуратура Калининграда: в жилом доме упал лифт с людьми, есть пострадавший
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koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В одном из жилых домов Калининграда упал лифт с людьми, есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел вечером 26 июля в многоквартирном доме на улице Фермора. В лифте находилось пять человек, один из которых получил травму ноги в результате падения конструкции.

По факту инцидента прокуратура начала проверку, говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что лифт с людьми упал в шахту многоэтажного жилого дома в Некрасовке на юго-востоке Москвы. Кабина рухнула с седьмого этажа дома на улице Льва Яшина, система торможения сработала на третьем. Прибывшие на место спасатели деблокировали людей. Всего в кабине лифта находилось восемь человек. В результате торможения пострадала женщина, ее с подозрением на перелом доставили в травмпункт.

В конце июня лифт с пассажирами сорвался с высоты 12-го этажа в Дагестане. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Гапцахская в Махачкале. По предварительной информации, мужчина и женщина с детьми получили травмы.

Ранее в Петербурге 10 постояльцев пансионата застряли в лифте.

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