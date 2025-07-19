Лифт с людьми рухнул в многоэтажке на юго-востоке Москвы

Mash: лифт с людьми упал в шахту многоэтажки в столичной Некрасовке

Лифт с людьми упал в шахту многоэтажного жилого дома в Некрасовке на юго-востоке Москвы, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, кабина рухнула с седьмого этажа дома на улице Льва Яшина, система торможения сработала на третьем. Прибывшие на место спасатели деблокировали людей. Всего в кабине лифта находилось восемь человек. В результате торможения пострадала женщина, ее с подозрением на перелом доставили в травмпункт, уточняет Mash.

В конце июня лифт с пассажирами сорвался с высоты 12-го этажа в Дагестане. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Гапцахская в Махачкале. По предварительной информации, мужчина и женщина с детьми получили травмы.

До этого сообщалось, что во Владивостоке из-за обрыва троса в жилом доме рухнул лифт. В кабине находилась девушка. В результате происшествия она серьезно не пострадала — ей оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее в Петербурге 10 постояльцев пансионата застряли в лифте.