В Петербурге 10 постояльцев пансионата застряли в лифте

В пансионате Зеленогорска 10 человек застряли в лифте

В Петербурге десять человек не смогли выйти из лифта из-за сбоя системы. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Зеленогорске, в пансионате на Приморском шоссе, куда, как правило, приезжают пожилые люди. По данным издания, люди зашли в кабину на первом этаже и стали нажимать нужные кнопки. В какой-то момент из-за сбоя в системе пассажиры опустились на -1 этаж, там лифт заблокировался.

«Многих охватила паника, а пожилому мужчине стало плохо, предположительно, из-за недостатка кислорода», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники МЧС, которые помогли постояльцам пансионата выбраться.

До этого в Краснодаре ребенок пострадал во время падения лифта. Мальчик зашел в кабину с женщиной, но на одном из этажей та вышла. В этот момент лифт рухнул и пролетел несколько этажей. Ребенка увезли в травмпункт с болью в ноге и голове.

Ранее в Петербурге глухонемые пострадали из-за конфликта с мужчиной в лифте.