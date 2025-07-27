Жителей Краснодарского края предупредили об опасности атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Краснодарском крае. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«На территории края объявлена «Беспилотная опасность». Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.

В МЧС призвали сохранять спокойствие, зайти в помещение без окон и оставаться в укрытии, а в случае падения обломков БПЛА звонить по номеру 112.

25 июля обломки сбитых БПЛА обнаружили в трех районах Краснодарского края. В частности, в Абинском районе фрагменты дронов упали на закрытой территории одного из заводов. Также части беспилотников нашли на территории предприятия в станице Бузиновской, расположенной в Выселковском районе. В Усть-Лабинском районе обломки упали в поле в станице Ладожская.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон, но один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно останавливалась работа аэропорта.

Ранее на Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнули поля.