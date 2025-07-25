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В Краснодарском крае нашли обломки сбитых украинских дронов

Оперштаб Краснодарского края: обломки сбитых БПЛА обнаружили в трех районах
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Обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили в трех районах Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В частности, в Абинском районе фрагменты дронов упали на закрытой территории одного из заводов. Также части беспилотников нашли на территории предприятия в станице Бузиновской, расположенной в Выселковском районе.

«В Усть-Лабинском районе обломки упали в поле в станице Ладожская. Произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров. <...> Угрозы населенному пункту, жилым домам и населению нет», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных и специальных служб, подчеркнули в штабе.

25 июля министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны сбили 105 украинских БПЛА. Восемь из них были уничтожены в воздушном пространстве Краснодарского края.

Обломки одного из беспилотников упали в районе железнодорожной станции Тимашевская, нарушив работу контактной сети. В связи с этим 12 пассажирских поездов следуют с задержкой до одного часа.

Ранее число пострадавших при атаке дронов на Сочи выросло до 13 человек.

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