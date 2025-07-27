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В Словакии потерпел крушение самолет

В Словакии упал легкомоторный самолет, пилот не выжил
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Depositphotos

Легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе Словакии. Об этом сообщила словацкая полиция в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел 27 июля в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки. Прибывшие на место происшествия спасательные службы обнаружили тело 81-летнего пилота без признаков жизни.

Специалисты выясняют причины крушения самолета.

24 июня в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и потерпело крушение, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки лайнера нашли на расстоянии 15 км от города.

На борту находились 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никого из них спасти не удалось. В связи с этим власти двух российских регионов — Амурской области и Хабаровского края — объявили трехдневный траур.

В Москве начали изучать черные ящики самолета Ан-24. Эксперты выяснили, что системы воздушного судна, которое находилось в эксплуатации почти полвека, работали исправно. Сейчас анализируется информация речевого самописца. Тем временем рассматривается несколько версий авиакатастрофы, среди них — человеческий фактор. Что еще стало известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолет Air India загорелся после приземления в Дели.

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