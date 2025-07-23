Самолет Air India загорелся после приземления в Дели

Самолет Airbus A321 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Гонконга в Нью-Дели, загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, вспомогательная силовая установка самолета загорелась, когда пассажиры выходили из самолета, после чего она автоматически отключилась. Уточняется, что в результате происшествия пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы.

Согласно заявлению Air India, лайнер получил незначительные повреждения и временно выведен из эксплуатации до окончания расследования инцидента.

12 июня около города Ахмадабад разбился пассажирский Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс из Индии в Великобританию. Крушение произошло спустя несколько минут после взлета. Лайнер упал на общежитие медколледжа. По данным авиакомпании Air India, которая выполняла рейс, на борту находились 242 человека. Выжить удалось только одному пассажиру. Мужчина впоследствии рассказал, что после взлета самолет «как будто остановился в воздухе», а затем рухнул на землю.

Позднее государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол заявил, что в качестве одной из возможных причин крушения боинга Air India рассматривается саботаж.

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