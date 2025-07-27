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РЖД добавила места в поездах «Сапсан» на фоне ограничений в аэропорту Петербурга

РЖД удвоила количество мест в поездах «Сапсан» на 27 и 28 июля
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Евгений Биятов/РИА Новости

РЖД добавила места в высокоскоростных поездах «Сапсан» на 27 и 28 июля на фоне ограничений, вводимых в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Удвоили количество мест в следующих поездах «Сапсан»: №783 отправлением 27 июля в 20:50 [мск] из Санкт-Петербурга, №756 отправлением 28 июля в 6:50 [мск] из Москвы», — говорится в заявлении.

27 июля Ленинградская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что средства противовоздушной обороны перехватили более 10 дронов.

На этом фоне в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань не работала примерно с 7:28 до 11:36 мск. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта, из-за атаки БПЛА были задержаны 57 рейсов на вылет. Еще 22 рейса на прилет пришлось перенаправить на запасные аэродромы.

Ранее самолет с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым на борту не мог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за ограничений в Пулково.

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