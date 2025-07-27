Путин прибыл к Главному Адмиралтейству на катере «‎Раптор»

Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на патрульном катере «‎Раптор»

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на патрульном катере «‎Раптор» с бортовым номером 001. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«‎Перед началом проверки оперативного учения «Июльский шторм». Прибытие к зданию Главного Адмиралтейства»‎, — сказано к подписи к фото.

Президент, проверяя по ВКС ход маневров, заявил, что ключевой задачей военно-морского флота (ВМФ) является гарантированное обеспечение безопасности России, защита суверенитета и национальных интересов страны. Глава государства отметил, что Российская Федерация будет повышать уровень боевой подготовки личного состава ВМФ, оснащать свой флот передовой техникой.

27 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, приуроченных ко Дню ВМФ.

Ранее Кремль объяснил отмену главного парада ВМФ.