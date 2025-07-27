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В псковском аэропорту сняли ограничения на вылеты и посадки

Росавиация сообщила об отмене ограничений в аэропорту Пскова
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Telegram-канал «Аэропорт Псков»

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова отменены. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Он уточнил, что ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов и действовали на непродолжительное время. Сейчас работа аэропорта возобновлена в штатном режиме.

Незадолго о этого ограничения сняли в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода. По словам Кореняко, во время действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, который выполнял рейс в Нижний Новгород.

Ограничения в аэропорту Калуги были введены 27 июля в 1:27 (мск). Об ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода Росавиация сообщила 27 июля в 4:10 (мск).

До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда.

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 99 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. По данным ведомства, столько летательных аппаратов уничтожили в период с 21:50 субботы до 5:20 воскресенья. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью. В Смоленской области сбили 21 беспилотник, в Калужской — десять и по девять — в Волгоградской и Ростовской областях.

Ранее стало известно, что пассажиров рейса «Уфа-Петербург» уже семь часов не выпускают из самолета.

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