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За ночь над регионами России сбили 99 беспилотников

Минобороны: за ночь 99 беспилотников ВСУ атаковали 13 регионов России
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 99 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, столько летательных аппаратов уничтожили в период с 21:50 субботы до 5:20 воскресенья. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 36. В Смоленской сбили 21 беспилотник, в Калужской — десять и по девять — в Волгоградской и Ростовской областях.

Кроме того, четыре БПЛА были уничтожены над Крымом, по два — над Воронежской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. Еще по одному дрону перехватили в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Как заявлял посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины усиливают «дронный террор» против обычных россиян.

По его словам, Киев расширяет спектр беспилотных приспособлений, применяемых для покушений на мирных граждан и нанесения экономического ущерба. Кроме того, ВСУ, устраивая ежедневные налеты, стремятся оказывать психологическое давление на российских граждан.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».

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