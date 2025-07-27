В нескольких аэропортах России возобновлена работа

В аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикациях.

Он уточнил, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

По словам Кореняко, во время действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, который выполнял рейс в Нижний Новгород.

Ограничения в аэропорту Калуги были введены 27 июля в 1:27 (мск). Об ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода Росавиация сообщила 27 июля в 4:10 (мск).

До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда.

Ограничения еще действуют в аэропортах Пскова и Санкт-Петербурга.

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 99 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. По данным ведомства, столько летательных аппаратов уничтожили в период с 21:50 субботы до 5:20 воскресенья. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью. В Смоленской области сбили 21 беспилотник, в Калужской — десять и по девять — в Волгоградской и Ростовской областях.

Кроме того, четыре БПЛА были уничтожены над Крымом, по два — над Воронежской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. Еще по одному дрону перехватили в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».