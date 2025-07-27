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Ребенок из России получил тяжелую травму в отеле Турции

SHOT: в турецком отеле острый забор рассек юному россиянину мышцы до кости
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Telegram-канал «SHOT»

В Турции серьезно пострадал мальчик из России — его госпитализировали с глубокой травмой после неудачной попытки перелезть через забор. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Анталье, когда семья из Татарстана заселялась в отель. Пока взрослые оформляли размещение, двоих детей оставили в детском клубе. Спустя около 20 минут родителей срочно вызвали обратно.

Оказалось, что один из сыновей попытался перелезть через ограждение, но зацепился за острый металлический штырь. В результате ребенок получил рваную рану: металл разрезал кожу и повредил мышцы вплоть до кости.

Первую помощь пострадавшему в детском центре оказать не смогли. Мальчику пришлось самостоятельно добираться до бара, где другие отдыхающие оказали экстренную помощь и перевязали его. Позже его срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи зашили рану.

До этого ребенок из России отравился пеной на вечеринке в египетском отеле. Мальчик принял участие в развлекательном мероприятии, где случайно наглотался пены. Вечером у него началась сильная рвота. Родственница пыталась помочь с помощью сорбентов, но состояние ухудшалось, и пришлось вызывать скорую помощь.

Ранее в Новороссийске спасли семью туристов, которая две недели жила с детьми в палатке на пляже.

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