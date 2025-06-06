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Ребенок из России отравился пеной на вечеринке в египетском отеле

SHOT: в Египте 12-летний турист из России отравился во время пенной вечеринки
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В Египте 12-летний турист из России попал к медикам после участия в пенной вечеринке в отеле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в гостинице SUNRISE Montemare Resort в Шарм-эш-Шейхе. Мальчик, отдыхавший с матерью из Салехарда, принял участие в развлекательном мероприятии, где случайно наглотался пены. Вечером у него началась сильная рвота. Родственница пыталась помочь с помощью сорбентов, но состояние ухудшалось, и пришлось вызывать скорую помощь.

Медики не смогли установить капельницу и ограничились двумя уколами и таблетками. К утру ребенку стало лучше.

По словам матери, в отеле провели внутреннюю проверку состава пены. Официальные результаты пока не обнародованы.

В конце мая на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление пассажиров. По предварительным данным, речь идет о вирусной инфекции, которая распространяется из рейса в рейс. Несмотря на зарегистрированные случаи заболевания, «Михаил Булгаков» отправлялся в следующие рейсы.

Ранее российскую туристку госпитализировали из пятизвездочного отеля в Турции.

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