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В Новороссийске спасли семью туристов, которая две недели жила в палатке на пляже с детьми

Семья с двумя детьми более двух недель жила в палатке на пляже в Новороссийске
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Администрация Южного внутригородского района

В Новороссийске спасли туристов, дети которых нуждались в срочной медицинской помощи. Об этом сообщает администрация Южного района.

На этой неделе местные власти узнали о семье, приехавшей из другого региона и проживающей в палатке на пляже в урочище Широкая Балка. Со взрослыми в антисанитарных условиях более двух недель жили двое детей.

На ситуацию обратили внимание неравнодушные жители района. В итоге несовершеннолетних госпитализировали с ожогами второй степени. Накажут ли за это их родителей, не уточняется.

В начале июля россиянин заблудился в горах Турции и спасся, позвонив своему оператору. Турист по имени Евгений отправился в горы Алании, но явно недооценил сложность маршрута. Он почти поднялся на склон, когда начал терять сознание из-за усталости и жары. Мужчина решил связаться с близкими, но звонки не проходили из-за отсутствия денег на балансе.

Тогда Евгений обратился в поддержку сотового оператора. Узнав о ситуации, сотрудники связались с гидом и российским консульством, передали спасателям координаты путешественника и даже пополнили баланс его телефона. В ожидании помощи они связывались с клиентом каждые 20 минут и успокаивали его. Уже спустя два часа россиянина доставили в отель.

Ранее женщина продала все свое имущество, чтобы отправиться в «бесконечный круиз».

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