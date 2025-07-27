В Общественной палате призвали вернуть советский режим продажи алкоголя

На федеральном уровне в России нужно постепенно сократить разрешенные часы продажи алкоголя, установив период с 11:00 до 19:00. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, действующие ограничения — с 08:00 до 23:00 — являются чрезмерно мягкими и требуют ужесточения.

Он напомнил о существовавшей в СССР практике, когда крепкий алкоголь можно было приобрести только с 11:00 до 19:00, и предложил постепенно возвращаться к этим рамкам. Рыбальченко отметил, что допустимо ежегодно сокращать разрешенный период продажи на один час. В качестве примера он привел возможный переход в следующем году к режиму с 09:00 до 22:00, а затем к более строгим временным интервалам.

Особое внимание, по мнению общественника, следует уделить ограничениям на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, за исключением заведений общественного питания. Именно такой подход, по его словам, позволит добиться наибольшего эффекта в борьбе с алкоголизацией, в отличие от ограничений, действующих лишь в будние дни.

Согласно федеральному законодательству, реализация алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00, однако субъекты РФ вправе устанавливать более жесткие нормы. Так, в Вологодской области с марта текущего года алкоголь в будни продается лишь в течение двух часов — с 12:00 до 14:00.

В СССР с 1972 года спиртное можно было купить с 11:00 до 19:00, а в рамках антиалкогольной кампании 1980-х это время было дополнительно ограничено — с 14:00 до 19:00.

В конце июня зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил о новом законопроекте, который ограничит работу алкомаркетов на федеральном уровне. В документе дается определение слову «алкомаркет» — это торговый объект, в котором более 50% от общей выручки приходится на спиртные напитки. При этом сам Свинцов назвал подобные магазины «торговыми точками, нацеленными на уничтожение человека», подчеркнув, что в большей степени они «бьют по русским», так как мусульмане алкоголь не употребляют.

Ранее были раскрыты первые итоги введения «сухого закона» в регионах России.