Раскрыты первые итоги введения «сухого закона» в регионах России

Некоторые регионы России ввели «сухой закон» с различными по строгости мерами. Уже известно, что такие шаги принесли позитивные результаты – почти вдвое снизилась смертность, на 50% сократилось количество преступлений на почве алкогольного опьянения, сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Некоторые регионы России ввели полный сухой закон, отказавшись от продажи алкоголя. Там на 42% снизилась смертность от алкогольных последствий. На 50% снизилась преступность по алкогольным причинам», — заявил Свинцов.

Напомним, одним из регионов, в которых началась активная борьба с алкоголизацией населения, стала Вологодская область. Там в начале марта вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов заявил, что эти меры приносят пользу – по его данным на 18 апреля, из 610 алкомаркетов закрылось сразу 220, на 31% сократилось число правонарушений, а количество ДТП, которые были совершены в алкогольном опьянении, снизилось более чем на 49%.

Ранее жители села в Башкирии договорились ввести «сухой закон» на пять лет.