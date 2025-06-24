«Бьет только по русским»: в Госдуме объяснили смысл закона об алкомаркетах

Запрет на работу алкомаркетов вблизи жилых домов остановит вымирание целых регионов, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов. Подобные меры помогут остановить спонтанное желание граждан выпить или купить спиртное по дороге с работы домой, заявил он в пресс-центре НСН.

Так депутат прокомментировал вносимый в Госдуму законопроект, подчеркнув, что в России необходимы федеральные нормативы к работе магазинов, продающих алкоголь. В документе дается определение слову «алкомаркет» — это торговый объект, в котором более 50% от общей выручки приходится на спиртные напитки. При этом сам Свинцов назвал подобные магазины «торговыми точками, нацеленными на уничтожение человека».

«Если это алкомаркет, это значит, что предприниматель целенаправленно убивает людей. Алкоголь — это яд, то есть он травит людей, — отметил парламентарий. — Вы знаете, что мусульмане у нас алкоголь не употребляют, поэтому в основном бьет по русским. Конечно, русские регионы существенно более стремительно вымирают».

В пример Свинцов привел Вологодскую область и действующий там «сухой закон», подразумевающий, что купить алкоголь можно только в будни с 12:00 до 14:00. Это создает условия, при которых идущим с работы жителям нет возможности купить спиртное. По мнению депутата, это заставит их искать полезные альтернативы — например, завести питомца, заняться спортом или найти хобби.

Предлагаемые меры включают в себя полное закрытие специализированных магазинов со спиртным по примеру некоторых стран Северной Европы, пояснил Свинцов. Он подчеркнул, что парламентарии поддерживают региональные меры по борьбе с алкоголизацией населения, но выступают за их масштабирование в федеральном масштабе.

«Мы предлагаем федеральный норматив: именно специализированные алкомаркеты убрать как можно дальше. Мы определили — в жилых домах нельзя, 100 метров от жилых домов», — заключил депутат.

Напомним, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в регионе на фоне ограничений продажи крепких спиртных напитков закрылось 40% алкомаркетов. Так, в регионе действовало 610 алкомаркетов, из них закрыли 253. Всего из 318 федеральных алкомаркетов прекратили деятельность 145. В Вологде за три месяца ограничений закрылся 61 пункт по продаже алкоголя из 118, в Череповце — 128 из 265 точек. Свинцов отмечал, что также в Вологодской области почти вдвое снизилась смертность, на 50% сократилось количество преступлений на почве алкогольного опьянения.

Ранее властей Вологодской области призвали не распространять «сухой закон» на вино.