В Вологде в два раза уменьшились продажи алкоголя в первый день ограничений

Продажи алкоголя в магазинах Вологодской области 3 марта снизились на 50% относительно уровня предыдущей недели и прошлого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в двух федеральных торговых сетях.
Это связано с тем, что с понедельника в регионе заработали ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.
По данным одной из торговых сетей, в ее магазинах в Вологодской области продажи всех категорий алкоголя (крепкий, вино, слабоалкогольные напитки) 3 марта снизились в натуральном выражении на 57% относительно 24 февраля, а в сравнении с 4 марта 2024 года — на 52%.
Похожая ситуация наблюдается в другой торговой сети.
При этом собеседники РБК подчеркнули, что делать выводы о реальном снижении или росте количества покупок можно будет примерно через месяц, когда потребитель адаптируется к новым требованиям.
В феврале журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года.
Ранее в Госдуме призвали запретить детское шампанское.