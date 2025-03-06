В Вологде в два раза уменьшились продажи алкоголя в первый день ограничений

Продажи алкоголя в магазинах Вологодской области 3 марта снизились на 50% относительно уровня предыдущей недели и прошлого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в двух федеральных торговых сетях.

Это связано с тем, что с понедельника в регионе заработали ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

По данным одной из торговых сетей, в ее магазинах в Вологодской области продажи всех категорий алкоголя (крепкий, вино, слабоалкогольные напитки) 3 марта снизились в натуральном выражении на 57% относительно 24 февраля, а в сравнении с 4 марта 2024 года — на 52%.

Похожая ситуация наблюдается в другой торговой сети.

При этом собеседники РБК подчеркнули, что делать выводы о реальном снижении или росте количества покупок можно будет примерно через месяц, когда потребитель адаптируется к новым требованиям.

В феврале журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года.

Ранее в Госдуме призвали запретить детское шампанское.