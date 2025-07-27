На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый по делу экс-замгубернатора Брянской области дал показания

ТАСС: фигурант дела экс-замгубернатора Брянской области Петроченко дал показания
true
true
true
close
Правительство Брянской области

Подозреваемый по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко дал признательные показания. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Имя самого подозреваемого в материалах не раскрывается. В документе подчеркивается, что имеются сведения, подтверждающие факт преступления и обоснованные основания считать Петроченко причастным к инкриминируемым деяниям. К таким основаниям отнесены результаты оперативно-разыскных мероприятий, признательные показания подозреваемого, а также свидетельские показания.

Как стало известно, в рамках расследования был наложен обеспечительный арест на имущество, принадлежащее сыну обвиняемого. Сам Петроченко был задержан в момент получения взятки от предпринимателя, который ранее дал показания, изобличающие экс-чиновника.

Петроченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — не менее 21,5 млн рублей — от предпринимателя Лучкина. Деньги были переданы за общее покровительство, включая содействие в заключении государственных контрактов с подконтрольными Лучкину организациями на закупку технических средств для фиксации административных правонарушений, а также за беспрепятственную приемку и оплату этого оборудования.

В середине октября прошлого Басманный суд Москвы избрал в отношении Петроченко меру пресечения в виде ареста.

Всем участникам дела предъявлены обвинения по статье 290 части 6 и статье 291 части 5 УК РФ — речь идет о получении и даче взятки в особо крупном размере. Эти статьи предусматривают длительные сроки заключения и крупные штрафы, которые могут превышать сумму взятки в 70–90 раз.

В правоохранительных органах уточнили, что предприниматель Лучкин дал показания на Петроченко, однако мера пресечения в его отношении избрана не была.

Ранее суд арестовал имущество сына бывшего замгубернатора Брянской области Петроченко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами